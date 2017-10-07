Прямые рейсы из Воронежа в Таиланд начнутся с 26 декабря

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Воронеж, 7 октября. Билеты на прямые рейсы из Воронежа в Таиланд можно будет приобрести с 26 декабря текущего года.

Продажу билетов на прямые рейсы из Воронежа в Пхукет открыл туроператор Pegas Touristik. Перелеты будет осуществлять авиакомпания Pegas Fly на самолетах «Боинг-737-300», вместимостью 122 пассажира, с 26 декабря до окончания курортного сезона.

Улететь из города в Таиланд можно будет один раз в 12 дней, время в пути составляет около десяти часов. Билеты можно приобрести только в составе турпакета.

Перелет из Воронежа в Индию станет возможен с 24 октября один раз в 11 дней. Также регулярные рейсы по средам и воскресеньям два раза в неделю стартуют из Ворнежа в Дубай.