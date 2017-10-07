Агрессивный лось разнес легковой автомобиль в Воронежской области

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Воронеж, 7 октября. Несколько происшествий с участием агрессивных лосей случилось в Воронежской области за последнее время.

Популяция лосей, по данным зимних учетов экологов, существенно увеличилась за последние годы. Общая популяция животных в Воронежской области в 2017 году составила около тысячи голов. Обычно лоси избегают контакта с человеком, но в брачный период самцы ведут себя крайне агрессивно.

Лось разнес припаркованный автомобиль, водитель которого оставил транспортное средство без присмотра, в селе Рождественская Воронежской области. Два агрессивных самца вцепились в друг друга в смертельной схватке в охотничьих угодьях Павловского района.