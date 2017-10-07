Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Агрессивный лось разнес легковой автомобиль в Воронежской области
Общество
Агрессивный лось разнес легковой автомобиль в Воронежской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Агрессивный лось разнес легковой автомобиль в Воронежской области

    10:41  7 Октября 2017
    58

    Агрессивный лось разнес легковой автомобиль в Воронежской области

    Воронеж, 7 октября. Несколько происшествий с участием агрессивных лосей случилось в Воронежской области за последнее время.

    Популяция лосей, по данным зимних учетов экологов, существенно увеличилась за последние годы. Общая популяция животных в Воронежской области в 2017 году составила около тысячи голов. Обычно лоси избегают контакта с человеком, но в брачный период самцы ведут себя крайне агрессивно.

    Лось разнес припаркованный автомобиль, водитель которого оставил транспортное средство без присмотра, в селе Рождественская Воронежской области. Два агрессивных самца вцепились в друг друга в смертельной схватке в охотничьих угодьях Павловского района.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж #лось
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017 41273

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        86481

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107644

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30064

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44887
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        9:56   7 Октября 2017
        346
        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        0:46   7 Октября 2017
        204
        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        20:55   6 Октября 2017
        40193
        Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

        Обнародованы окончательные результаты референдума о независимости Каталонии

        19:54   6 Октября 2017
        17375