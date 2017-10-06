Женщина и грудной ребенок погибли в ДТП в Воронежской области
Воронеж, 6 октября. Серьезное ДТП произошло в Каширском районе Воронежской области: мать и младенец погибли, четыре человека пострадали.
По информации пресс-службы ГИБДД Воронежской области, ДТП произошло на 30 километре трассы Воронеж — Нововоронеж.
Водитель легкового автомобиля Suzuki столкнулся с ВАЗ-2105. По предварительным данным, 28-летний водитель иномарки не среагировал на маневр впереди идущей машины, поворачивавшей налево к автозаправке. «ВАЗ» от удара вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai, за рулем которой находился 44-летний житель Ростовской области.
Пассажиры «пятерки», женщина и младенец скончались на месте, водитель и еще один четырехлетний ребенок были незамедлительно госпитализированы с серьезными травмами. Пострадали водитель Hyunda и его пассажирка.
На данный момент по факту ДТП назначена проверка, сотрудники полиции устанавливают все детали трагедии.