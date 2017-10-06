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Происшествия
Женщина и грудной ребенок погибли в ДТП в Воронежской области
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    Женщина и грудной ребенок погибли в ДТП в Воронежской области

    21:04  6 Октября 2017  /обновлено: 21:04  06 Октября 2017
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    Женщина и грудной ребенок погибли в ДТП в Воронежской области

    Воронеж, 6 октября. Серьезное ДТП произошло в Каширском районе Воронежской области: мать и младенец погибли, четыре человека пострадали.

    По информации пресс-службы ГИБДД Воронежской области, ДТП произошло на 30 километре трассы Воронеж — Нововоронеж.

    Водитель легкового автомобиля Suzuki столкнулся с ВАЗ-2105. По предварительным данным, 28-летний водитель иномарки не среагировал на маневр впереди идущей машины, поворачивавшей налево к автозаправке. «ВАЗ» от удара вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai, за рулем которой находился 44-летний житель Ростовской области.

    Пассажиры «пятерки», женщина и младенец скончались на месте, водитель и еще один четырехлетний ребенок были незамедлительно госпитализированы с серьезными травмами. Пострадали водитель Hyunda и его пассажирка.  

    На данный момент по факту ДТП назначена проверка, сотрудники полиции устанавливают все детали трагедии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #воронеж
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