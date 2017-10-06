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Прокуратура Воронежа проведет проверку больницы после репортажа Летучей
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    Прокуратура Воронежа проведет проверку больницы после репортажа Летучей

    19:20  6 Октября 2017
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    Прокуратура Воронежа проведет проверку больницы после репортажа Летучей

    Воронеж, 6 октября. Внеплановая проверка в горбольнице №2 будет проведена Росздравнадзором после обличающих материалов СМИ.

    По сообщению прокуратуры города Воронежа, будет проводится проверка фактов, которые были изложены в материале репортажа Елены Летучей, показанного накануне в программе «Время» на Первом канале. Согласно репортажу, помещения больницы, в том числе кровати, оборудования и туалеты, находятся в антисанитарном состоянии. Кроме этого, отсутствуют душевые кабинки. Руководство больницы не предпринимало попыток для устранения нарушений.

    В свою очередь, департамент здравоохранения Воронежской области отмечает, что городская больница №2 стала жертвой провокации.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #больница #воронеж
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