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Два человека погибли в аварии в Воронежской области
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    Два человека погибли в аварии в Воронежской области

    18:56  6 Октября 2017
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    Два человека погибли в аварии в Воронежской области

    Воронеж, 6 октября. Водитель и его пассажир погибли в аварии в Павловском районе Воронежа днем 6 октября.

    По информации пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области, дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу около 13.15. Автомобиль марки Datsun, за рулем которой находился местный житель, столкнулся с Рorsche Cayenne. За рулем второго транспортного средства была 56-летняя жительница Москвы. Она в аварии не пострадала.

    Водитель Datsun и его пассажир получили смертельные ранения, они скончались до приезда работников скорой помощи.

    В настоящий момент сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП и выясняются все обстоятельства случившегося.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #воронеж
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