Два человека погибли в аварии в Воронежской области

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Воронеж, 6 октября. Водитель и его пассажир погибли в аварии в Павловском районе Воронежа днем 6 октября.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области, дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу около 13.15. Автомобиль марки Datsun, за рулем которой находился местный житель, столкнулся с Рorsche Cayenne. За рулем второго транспортного средства была 56-летняя жительница Москвы. Она в аварии не пострадала.

Водитель Datsun и его пассажир получили смертельные ранения, они скончались до приезда работников скорой помощи.

В настоящий момент сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП и выясняются все обстоятельства случившегося.