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Воронежского бизнесмена могут посадить на 10 лет после взрыва в бане
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    Воронежского бизнесмена могут посадить на 10 лет после взрыва в бане

    18:23  6 Октября 2017
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    Воронежского бизнесмена могут посадить на 10 лет после взрыва в бане

    Воронеж, 6 октября. Гендиректора сауны в Воронеже будут судить по двум уголовным статьям: ему грозит до 13 лет тюремного заключения.

    Генеральный директор бани на Монтажном проезде пойдет под суд, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. Утечка газа произошла 11 декабря 2016 года в помещении сауны на Монтажном проезде, владельцем которой является 48-летний бизнесмен, уроженец Удмуртской республики. В результате утечки произошел взрыв, под завалами нашли тела двух мужчин и с места происшествия была госпитализирована женщина.

    Следователи установили, что обвиняемый в целях экономии самостоятельно установил газовое оборудование, что и послужило причиной для взрыва. Мужчина угрожал убийством своей сотруднице, если та скажет о монтаже оборудования.

    На данный момент бизнесмен находится под стражей. В отношении него заведено два уголовных дела. Если суд признает его виновным, то мужчине грозит до десяти лет заключения за самостоятельную газификацию, ставшую причиной смерти двух людей, и до трех лет — за угрозы.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #взрыв #воронеж
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