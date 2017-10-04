Стало известно, когда в Воронеже появятся первые платные парковки

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Воронеж, 4 октября. Мэрия Воронежа и белгородское ООО «Городские парковки» подписали концессионное соглашение о создании в центре города системы управления платным парковочным пространством. По словам генерального директора компании Романа Хахалева, уже весной 2018 года в городе появятся первые парковочные места.

Как отметил Хахалев, рентабельность проекта в среднесрочной перспективе составит 20-25%.

Соглашение властей и инвестора предусматривает обустройство 6 тысяч платных парковочных мест в центральной части Воронежа.

Ранее сообщалось, что прокуратура Воронежской области во время мониторинга Сети нашла запрещенные интернет-порталы, на которых незаконно продавалось оружие.