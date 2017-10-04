Антисанитария в больнице Воронежа повергла в шок Елену Летучую

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Воронеж, 4 октября. Российский тележурналист, телеведущая и телепродюсер Елена Летучая посетила Воронеж. Как сообщают местные СМИ, экс-ведущая программы «Ревиззоро» приехала с лекцией о современных медиа-форматах.

Так, во время лекции к Летучей обратилась горожанка, которая рассказала о больнице №2, в которой ей приходилось лежать. По ее словам, в данном медучреждении, расположенном на проспекте Революции, по всюду бегают тараканы, а в помещениях царит сквозняк.

«Там тараканы, сквозняк, нет отопления, меня продуло. А пробирки с анализами стоят рядом с продуктами», — сказала девушка.

Летучая пришла в ужас от сказанного, после чего устроила внеплановую проверку, решив лично убедиться в состоянии больницы. В ходе визита телеведущая увидела тараканов и мочу на матрасах. При этом многочисленные пожаловались журналисту на протекающие стены и отсутствие душа.

После встречи с дежурным врачом больницы Елене поведали, что сотрудник оправдывает непригодные условия тем, что в коллективе всего одна санитарка, которая не справляется с объемом работ.