Суд заблокировал четыре сайта по продаже оружия в Воронеже

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Воронеж, 4 октября. Прокуратура Воронежской области во время мониторинга Сети нашла запрещенные интернет-порталы. Как стало известно, на данных сайтах незаконно продавалось оружие. Интернет-пользователям предлагалось приобрести автоматы, пистолеты, а также патроны к ним.

Кроме того, на сайтах предлагали купить оружие без лицензии и документов и получить его анонимно. В свободном доступе на ресурсах можно было найти прейскурант цен, контактные данные продавцов, условия обезличенной передачи оружия.

Прокурор, сочтя эту информацию незаконной, обратился к суд Ленинского района с требованием заблокировать указанные сайты, в соответствии с российским законодательством.

Напомним, ранее Роскомнадзор по решению Мосгорсуда заблокировал крупнейший в российском сегменте Интернета ресурс с пиратскими программами для операционной системы Android — androidapplications.ru.