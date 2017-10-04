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Суд заблокировал четыре сайта по продаже оружия в Воронеже
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    Суд заблокировал четыре сайта по продаже оружия в Воронеже

    11:04  4 Октября 2017
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    Суд заблокировал четыре сайта по продаже оружия в Воронеже

    Воронеж, 4 октября. Прокуратура Воронежской области во время мониторинга Сети нашла запрещенные интернет-порталы. Как стало известно, на данных сайтах незаконно продавалось оружие. Интернет-пользователям предлагалось приобрести автоматы, пистолеты, а также патроны к ним.

    Кроме того, на сайтах предлагали купить оружие без лицензии и документов и получить его анонимно. В свободном доступе на ресурсах можно было найти прейскурант цен, контактные данные продавцов, условия обезличенной передачи оружия.

    Прокурор, сочтя эту информацию незаконной, обратился к суд Ленинского района с требованием заблокировать указанные сайты, в соответствии с российским законодательством.  

    Напомним, ранее Роскомнадзор по решению Мосгорсуда заблокировал крупнейший в российском сегменте Интернета ресурс с пиратскими программами для операционной системы Android — androidapplications.ru.

    Автор: Алексей Громов
    #воронеж
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