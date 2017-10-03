Две жительницы Воронежа пострадали от «взбесившихся» блендеров

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Воронеж, 3 октября. Бытовой блендер стал причиной травматизма двух жительниц Воронежа – одной из них лезвие устройства дошло до кости, второй – травмировало мягкие ткани, сообщили в пресс-службе региональном ведомстве по ГО и ЧС.

Экстренные службы Воронежа 1 октября получили два звонка от местных жительниц, сообщивших о том, что их пальцы перемололо блендером. Одна из пострадавших попыталась извлечь остатки пищи из включенного бытового устройства и случайно нажала на кнопку «старт».

Включившийся блендер порезал женщине палец до кости, пострадавшую госпитализировали. Вторая местная жительница получила травмы аналогичным способом, однако ей удалось быстро освободить руку – задеты мягкие ткани.