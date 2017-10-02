Семья из Воронежа отравилась угарным газом

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Воронеж, 2 октября. Трое жителей Воронежа попали в больницу с признаками отравления угарным газом. Инцидент произошел в ночь на понедельник.

Из дома на улице Красноармейской были госпитализированы 61-летние мужчина и женщина, а также их 30-летняя дочь.

Прибывшие на место происшествия спасатели отключили газ в пяти квартирах до выяснения обстоятельств. В результате экспертиза подтвердила факт отравления угарным газом.

Напомним, что при первых признаках подобного отравления у людей кружится голова, появляется сухой кашель, слабость и даже рвота. Иногда возможны слуховые и визуальные галлюцинации.