Воронежская область сформировала необходимый запас продуктов для беженцев из ЛДНР

Воронеж, 25 февраля. Запас продуктов и товаров первой необходимости уже сформирован в Воронежской области для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Регион готов принять около 7 тысяч жителей ДНР и ЛНР, что в полтора раза больше объявленных ранее планов. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Все системы жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме. Для этого есть все необходимые силы и средства, в том числе и должного контроля», — написал он в своем Instagram-аккаунте.

Власти Нижегородской области ранее приняли решение ввести режим повышенной готовности в связи с прибытием беженцев из ЛДНР. Накануне о возможном внедрении такой инициативы заявлял глава региона Глеб Никитин.

Президент России Владимир Путин назвал специальную военную операцию в Донбассе вынужденной. По словам российского лидера, Киев просто не оставил Москве иного выбора.