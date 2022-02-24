Минобороны: причиной крушения Ан-26 ВКС России под Воронежем мог стать сбой техники

Воронеж, 24 февраля. Самолет Ан-26 ВКС России рухнул в Воронежской области. По предварительным данным, причиной стал отказ техники, сообщили в военном ведомстве.

О крушении воздушного судна сообщили в Западном военном округе. По информации ведомства, на месте падения не фиксируется каких-либо разрушений. Самолет потерпел крушение во время планового полета.

В результате падения самолета Ан-26 ВКС России погибли все члены экипажа. Все подробности случившегося уточняются. На месте работают спецслужбы Воронежской области.