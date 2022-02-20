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Воронежская область ввела режим ЧС из-за потока беженцев из ЛНР и ДНР

Общество
Воронежская область ввела режим ЧС из-за потока беженцев из ЛНР и ДНР
pixabay.com/PD

Воронеж, 20 февраля. Власти Воронежской области приняли решение о вводе режима ЧС. Он обусловлен растущим потоком беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Воронежская область вошла в список более 25 регионов РФ, готовых принять граждан, прибывших из Донбасса, где на днях обострилась обстановка. Власти ЛНР и ДНР с 18 февраля рекомендуют местным жителям эвакуироваться из-за риска начала боевых действий. В первую очередь речь идет о детях, пожилых людях и женщинах.

В воскресенье, 20 февраля, в Воронежскую область прибыл первый поезд с беженцами. В регион приехали около тысячи выходцев из ЛНР и ДНР. К тому же запланировано прибытие еще нескольких поездов. Граждан обеспечат ночлегом, питанием и медицинской помощью. К тому же глава РФ Владимир Путин поручил осуществить беженцам выплаты в размере 10 тыс. на человека.

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беженцы донбасс воронежская область
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