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Режим повышенной готовности ввели в Воронежской области из-за беженцев

Политика
Режим повышенной готовности ввели в Воронежской области из-за беженцев
wikipedia.org  /  Bychkov Denis / CC BY-SA 3.0

Воронеж, 19 февраля. Беженцы стали причиной введения режима повышенной готовности в Воронежской области. Об этом свидетельствует указ губернатора Александра Гусева.

Глава региона в субботу подписал указ, согласно которому в области действует режим повышенной готовности. Документ вступает в силу с 15:00 по местному времени в связи с прибытием беженцев из приграничных территорий.

Ранее пассажирский поезд отправился из Луганской Народной Республики (ЛНР) в Россию впервые с 2014 года. Состав привезет на территорию РФ беженцев, которых эвакуировали из-за обострения ситуации в Донбассе.

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