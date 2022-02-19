Режим повышенной готовности ввели в Воронежской области из-за беженцев

Воронеж, 19 февраля. Беженцы стали причиной введения режима повышенной готовности в Воронежской области. Об этом свидетельствует указ губернатора Александра Гусева.

Глава региона в субботу подписал указ, согласно которому в области действует режим повышенной готовности. Документ вступает в силу с 15:00 по местному времени в связи с прибытием беженцев из приграничных территорий.

Ранее пассажирский поезд отправился из Луганской Народной Республики (ЛНР) в Россию впервые с 2014 года. Состав привезет на территорию РФ беженцев, которых эвакуировали из-за обострения ситуации в Донбассе.