Прохожие случайно обнаружили торчащий из Воронежского водохранилища хвост кита

Воронеж, 18 февраля. Жители Воронежа заметили необычный арт-объект, торчащий из льда в Воронежском водохранилище. Он выполнен в форме хвоста калифорнийского кита.

Арт-объект был установлен сотрудникам Школы водолазов, сообщает телеканал «TV Губерния». По словам авторов скульптуры, они хотели обратить внимание на проблемы экологии в Воронежском водохранилище. По их словам, в воде часто находят посторонние предметы, грязь и мусор.

Активисты задумали создать скульптуру в форме хвоста калифорнийского кита еще в 2021 году. Идейным вдохновителем выступил сотрудник водолазной школы Яков Богатых. Отмечается, что хвост кита был изготовлен из металла и покрыт специальной гидроизоляционной мастикой. В воде хвост закреплен с помощью двух бетонных плит. В дальнейшем авторы планируют установить подсветку, чтобы арт-объект было видно даже ночью. В комментариях в социальных сетях пользователи удивились скульптуре и не поверили в ее существование.

«На фотошоп похоже», — отметил один из пользователей.

Prt Scr youtube.com / Вести Воронеж

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