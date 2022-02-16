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Детский сад с видом на кладбище построили в Воронежской области

Общество
Детский сад с видом на кладбище построили в Воронежской области
pxhere.com

Воронеж, 16 февраля. Образовательное учреждение для детей дошкольного возраста с видом на кладбище построили в селе Монастырщина Воронежской области, говорится в публикации в социальной сети «ВКонтакте».

На строительство нового детского сада, рассчитанного на 70 ребят, выделили 117 млн рублей. Здание должны были ввести в эксплуатацию к осени 2021 года, однако сроки сдвинули. Теперь детсад обещают сдать к концу зимы. Вид из учреждения для детей открывается на кладбище, говорится в сообщении.

«Это детский садик. Ремонт, все чистенько и хорошо. Только смотреть из окна детки будут на кладбище. Нашли место для садика», — написал автор поста.

Проверкой одного из учебных учреждений в Воронежской области занялась прокуратура. Правоохранители выявили нарушения исполнения законодательства об образовании в ходе работы Хреновского лесного колледжа имени Г. Ф. Морозова.

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