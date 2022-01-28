Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 21:20
21:12
Весь мир
Временный премьер Мали ответил на вбросы со стороны Франции: молчание — золото
21:11
Спорт
Россияне вступились за рассерженного теннисиста Медведева, который накричал на арбитра
21:04
Армия
«Севмаш» сообщил о начале перехода подводного крейсера «Князь Олег» на Северный флот РФ
21:03
Политика
Политолог Дудкин назвал главные признаки того, что Зеленский не верит в «агрессию» России
21:00
Происшествия
Новый мощный ураган надвигается на Калининградскую область
20:59
Политика
Полковник ЛНР Киселев: украинские лжеминеры в погонах «качали» Казахстан и Россию
20:57
Весь мир
Иракские полицейские поймали контрабандиста с миллионном таблеток каптагона
20:57
Политика
Администрация президента США обсудила с американскими банками санкции против РФ по Украине
20:56
Общество
Детеныш яка родился в центре Московского зоопарка под Волоколамском
20:55
Весь мир
Страны Африки блокируют воздушное пространство для полетов французских ВВС
Все новости

Волонтеры спасли воронежского щенка-путешественника

  /   Обновлено: 28 января 2022 20:28
Общество
Волонтеры спасли воронежского щенка-путешественника
pixabay.com  /  varjag

Воронеж, 28 января. Щенок путешествовал в Воронеже по маршрутным такси. Его фотографии появились в социальных сетях. Животное заметили в трех разных маршрутках.

Волонтеры обратили внимание на объявление и решили найти щенка. Через некоторое время в Сети появилось сообщение, что маленького путешественника обнаружили возле одного из магазинов на улице Шишкова. Животное передали волонтерам. Согласно одной из версий, у собаки есть хозяйка, которая не следит за питомцем. Вернут ли ей животное, пока неизвестно.

Волонтеры спасли воронежского щенка-путешественника
Prt Scr instagram.com / @mtv36

Пользователи Сети обрадовались, узнав, что волонтерам удалось найти щенка. Многие признали, что это «лучшая новость» дня. Некоторые комментаторы отметили, что видели путешествующего по маршруткам четвероного друга, но не подумали, что его можно отвести к волонтерам.

Еще один случай спасения животного произошел на Сахалине. Сотрудники фонда «Зеленый Сахалин» помогли тюленю выбраться из леса. Животное не могло самостоятельно вернуться в воду из-за нестабильного льда.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Волонтеры спасли воронежского щенка-путешественника
собаки животные хорошие новости россии
Комментировать