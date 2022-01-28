Волонтеры спасли воронежского щенка-путешественника

Воронеж, 28 января. Щенок путешествовал в Воронеже по маршрутным такси. Его фотографии появились в социальных сетях. Животное заметили в трех разных маршрутках.

Волонтеры обратили внимание на объявление и решили найти щенка. Через некоторое время в Сети появилось сообщение, что маленького путешественника обнаружили возле одного из магазинов на улице Шишкова. Животное передали волонтерам. Согласно одной из версий, у собаки есть хозяйка, которая не следит за питомцем. Вернут ли ей животное, пока неизвестно.

Prt Scr instagram.com / @mtv36

Пользователи Сети обрадовались, узнав, что волонтерам удалось найти щенка. Многие признали, что это «лучшая новость» дня. Некоторые комментаторы отметили, что видели путешествующего по маршруткам четвероного друга, но не подумали, что его можно отвести к волонтерам.

Еще один случай спасения животного произошел на Сахалине. Сотрудники фонда «Зеленый Сахалин» помогли тюленю выбраться из леса. Животное не могло самостоятельно вернуться в воду из-за нестабильного льда.