Столкновение BMW и фуры под Воронежем унесло жизни троих человек

Воронеж, 17 января. Трое взрослых погибли и один ребенок получил травмы при аварии с участием автомобиля марки BMW и большегруза в Воронежской области. Такие данные привели в ГУ МВД по региону.

Автоавария произошла примерно 19:40 по Москве в Новоусманском районе. Как отметили в правоохранительных органах, в результате ДТП на 530-м километре трассы М-4 «Дон» погибли водитель иномарки и два его пассажира. Ими оказались мужчина и женщина, проживающие в Воронежской области.

«По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, двигаясь в направлении города Москва, допустил столкновение с автомобилем MAN, который производил маневр разворота», — сказали в ГУ МВД

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В новогодние праздники в Воронеже произошла крупная авария с маршрутным такси. В результате ДТП травмы получили 11 человек.