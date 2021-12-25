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Новые способы ведения танкового боя продемонстрировали на учениях под Воронежем
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Новые способы ведения танкового боя продемонстрировали на учениях под Воронежем

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 08:23
Армия
Новые способы ведения танкового боя продемонстрировали на учениях под Воронежем
Prt Scr youtube.com  /  Альянс KTS

Воронеж, 25 декабря. Новые способы ведения боя с танками, артиллерией и вертолетами противника были показаны на учениях в Воронежской области. Об этом сообщили в Западном военном округе.

Действия развернули на полигоне «Погоново». Новая тактика была продемонстрирована с участием командиров подразделений, воинских частей и соединений гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО.

«Межвидовая тактическая группировка войск отработала совместные действия мотострелковых, танковых, артиллерийских, разведывательных подразделений во взаимодействии со средствами радиоэлектронной борьбы, беспилотной авиацией, вертолетами армейской авиации и войск РХБ защиты», — говорится в сообщении.

Было проработано ведение локальных боевых действий, а также тактика сухопутных войск, оснащенных новой военной техникой. Кроме того, были протестированы средства РЭБ и РХБЗ, позволяющие атаковать противника с высокоточным оружием и БПЛА.

Недавно также прошли совместные египетско-российские военные учения. Локацией для «Моста дружбы-4» было выбрано Средиземное море.

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