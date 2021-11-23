Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 ноября 05:50
05:41
Общество
Нарисованный фломастерами рисунок Виктора Цоя продали на торгах за 2,5 млн рублей
05:33
Общество
Росавиация объяснила ошибки пилотов недостатками оборудования кабин самолетов
05:22
Общество
Большинство россиян покупают еду в «Черную пятницу»
05:21
Экономика
Украинский эксперт Степанюк: Киев неспособен выплатить свои долги
05:03
Происшествия
Самолет Як-40 совершил аварийную посадку после отказа двигателя на Камчатке
04:57
Происшествия
Историческое здание загорелось на улице Розенштейна в Петербурге
04:44
Происшествия
Директор автобазы Воронежа пообещал уволить вытолкнувшего пассажирку водителя
04:43
Политика
Псаки сообщила о планах Байдена переизбраться на второй срок в 2024 году
04:38
Общество
Приморцы увидели знаки Апокалипсиса в обрушившейся на регион непогоде
04:22
Происшествия
Скончался экс-президент Республики Корея Чон Ду Хван
Все новости

Директор автобазы Воронежа пообещал уволить вытолкнувшего пассажирку водителя

Происшествия
Директор автобазы Воронежа пообещал уволить вытолкнувшего пассажирку водителя
pexels.com  /  Anna Shvets

Воронеж, 23 ноября. Директор автобазы, водитель которой силой вытолкнул пассажирку без маски, извинился и заявил, что компания занимается внутренней проверкой. По его словам, материалы отправили сотрудникам правоохранительных органов.

Генеральный директор сообщил, что для автобазы неважно, какие будут итоги расследования в полиции. По словам собеседника, водителя в назначенном порядке по результатам проверки уволят. Он подчеркнул, что руководительницу, начальника автоколонны и других должностных лиц привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. Гендиректор поделился соответствующей информацией во время разговора с Лайфом.

Он добавил, что, даже если конфликт начала пассажирка, то это не отменяет вины водителя за использование силы. По словам руководителя, работнику муниципального предприятия необходимо быть стрессоустойчивым, потому что для работы на общественном транспорте нужно самообладание в общении с гражданами.

Восьмилетний ребенок ранее скончался во время аварии с бензовозом под Воронежем. Девочка в результате ДТП получила травмы несовместимые с жизнью травмы.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Директор автобазы Воронежа пообещал уволить вытолкнувшего пассажирку водителя
автобус пассажир выгнал
Комментировать