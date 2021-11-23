Директор автобазы Воронежа пообещал уволить вытолкнувшего пассажирку водителя

Воронеж, 23 ноября. Директор автобазы, водитель которой силой вытолкнул пассажирку без маски, извинился и заявил, что компания занимается внутренней проверкой. По его словам, материалы отправили сотрудникам правоохранительных органов.

Генеральный директор сообщил, что для автобазы неважно, какие будут итоги расследования в полиции. По словам собеседника, водителя в назначенном порядке по результатам проверки уволят. Он подчеркнул, что руководительницу, начальника автоколонны и других должностных лиц привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. Гендиректор поделился соответствующей информацией во время разговора с Лайфом.

Он добавил, что, даже если конфликт начала пассажирка, то это не отменяет вины водителя за использование силы. По словам руководителя, работнику муниципального предприятия необходимо быть стрессоустойчивым, потому что для работы на общественном транспорте нужно самообладание в общении с гражданами.

Восьмилетний ребенок ранее скончался во время аварии с бензовозом под Воронежем. Девочка в результате ДТП получила травмы несовместимые с жизнью травмы.