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Инспекторы ДПС выручили из беды автомобилистку на трассе под Воронежем

Общество
Инспекторы ДПС выручили из беды автомобилистку на трассе под Воронежем
53.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Новгородской области

Воронеж, 18 ноября. Сотрудники полиции помогли 36-летней автомобилистке на Kia Rio, которая заглохла на трассе, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Инцидент произошел на автодороге Эртиль — Терновка. Легковушка съехала на обочину и включила аварийку. Инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России заметили это и подошли к автомобилю. Женщина рассказала правоохранителям, что она направлялась в город Эртиль, но у нее неожиданно закончился бензин и села зарядка на смартфоне. Никто на ее просьбы помочь не реагировал.

«Содействие, попавшей в беду местной жительнице, оказали только госавтоинспекторы. Пересадив ее в патрульный автомобиль, полицейские доехали вместе с ней до ближайшей автозаправочной станции, где водитель смогла заправить канистру бензином», — рассказали в пресс-службе ведомства.

На месте сотрудники полиции помогли женщине перелить топливо в бензобак. Автомобилистка поблагодарила своих спасителей и благополучно отправилась в дорогу.

Не так давно в Москве госавтоинспекторы спасли жизнь ребенку, сообщало издание РИАМО. Они вовремя доставили малыша в больницу.

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