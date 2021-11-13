Подросток на внедорожнике сбил 16-летнего байкера под Воронежем

Воронеж, 13 ноября. Два подростка устроили ДТП в Воронежской области. Оба попали в больницу с травмами. Полиция расследует происшествие.

Серьезная авария произошла в Воронежской области. Школьник сел за руль внедорожника и решил прокатиться. Он не уступил дорогу 16-летнему мотоциклисту при повороте налево, в результате чего произошло столкновение. Юный водитель Range Rover получил травмы, как и второй участник движения. Оба подростка попали в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам будет принято процессуальное решение.

Мотоциклист ранее разбился из-за отказа уступить дорогу в Тверской области. Роковое столкновение с иномаркой произошло недалеко от государственного комплекса «Завидово».