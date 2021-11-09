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Четверо взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе М-4 «Дон» под Воронежем
Происшествия
Четверо взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе М-4 «Дон» под Воронежем
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Воронеж, 9 ноября. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на федеральной трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. Жертвами происшествия стали пять человек, включая ребенка.

ДТП зафиксировано на территории Верхнемамонского района. Обстоятельства аварии не уточняются, известно, что речь идет о лобовом столкновении.

«В Верхнемамонском районе в результате лобового столкновения двух легковых автомашин погибли пять человек, в том числе один ребенок», — передает РИА Новости со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Сразу несколько автомобилей столкнулись на трассе «Дон» под Воронежем на прошлой неделе. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили три человека.

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