Воронежские грабители вырывали из ушей пенсионерок сережки ради наркотиков

Воронеж, 8 ноября. Полицейские задержали двух жителей Воронежа, которые нападали среди бела дня на пенсионерок и отбирали у них золотые серьги. Злоумышленники стали фигурантами уголовного дела.

Две пенсионерки обратились в правоохранительные органы и рассказали, что стали жертвами грабителей. По их словам, орудовали мужчина и женщина. Одно преступление было совершено на улице Куцыгина. Злоумышленники выдернули из уха 79-летней женщины золотую сережку и убежали. Второй инцидент зафиксирован на Дальневосточной улице. Мужчина схватил потерпевшую за горло и держал, пока сообщница снимала серьги из ушей 70-летней женщины.

Силовики задержали подозреваемых в Левобережном районе. Ими оказались ранее судимый за воровство 30-летний житель Воронежа и его подруга. Они стали фигурантами уголовного дела. На допросе пара призналась, что совершала нападения, чтобы купить наркотики. Драгоценности они сдавали в ломбард.