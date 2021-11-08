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Воронежские грабители вырывали из ушей пенсионерок сережки ради наркотиков

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 20:13
Происшествия
Воронежские грабители вырывали из ушей пенсионерок сережки ради наркотиков
pexels.com  /  say straight

Воронеж, 8 ноября. Полицейские задержали двух жителей Воронежа, которые нападали среди бела дня на пенсионерок и отбирали у них золотые серьги. Злоумышленники стали фигурантами уголовного дела.

Две пенсионерки обратились в правоохранительные органы и рассказали, что стали жертвами грабителей. По их словам, орудовали мужчина и женщина. Одно преступление было совершено на улице Куцыгина. Злоумышленники выдернули из уха 79-летней женщины золотую сережку и убежали. Второй инцидент зафиксирован на Дальневосточной улице. Мужчина схватил потерпевшую за горло и держал, пока сообщница снимала серьги из ушей 70-летней женщины.

Силовики задержали подозреваемых в Левобережном районе. Ими оказались ранее судимый за воровство 30-летний житель Воронежа и его подруга. Они стали фигурантами уголовного дела. На допросе пара призналась, что совершала нападения, чтобы купить наркотики. Драгоценности они сдавали в ломбард.

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воронеж грабители преступление
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