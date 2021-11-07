Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 ноября 17:19
17:17
Происшествия
Пожилого сторожа убили на стройбазе в Волгограде
17:16
Общество
Греф назвал искусственный интеллект и 6G важнейшими современными технологиями
17:15
Общество
Американские интернет-пользователи осудили Меган Маркл за вмешательство в политику
17:08
Шоу-бизнес
Анита Цой вспомнила о соперничестве с Кристиной Орбакайте в школе
17:06
Шоу-бизнес
Похудевшую певицу Адель заметили с помолвочным кольцом на пальце
17:05
Происшествия
Адвокат обвиняемого по делу о нападении в ТиНАО отрицает слова потерпевшего про нож
17:05
Происшествия
Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении двух легковушек в Башкирии
17:04
Спорт
Тренер Орсер прекратил работу с Медведевой из-за COVID-19
17:03
Армия
Захарова: создание оборонного альянса AUKUS внесло раздор в НАТО
17:00
Видео
Традиция усыновления детей существует в деревне в Кемеровской области
Все новости

Три человека получили травмы в массовом ДТП на трассе под Воронежем
Происшествия
Три человека получили травмы в массовом ДТП на трассе под Воронежем
unsplash.com  /  Julia Tsukurova

Воронеж, 7 ноября. Четыре легковушки столкнулись на трассе «Дон» в Воронежской области. В результате аварии пострадали три пассажира, сообщили в МВД России по региону.

Инцидент произошел утром недалеко от Рамонского района. Водитель Lada Kalina не выдержал необходимую дистанцию и въехал в Subaru. В результате японский автомобиль отбросило в металлическое ограждение. Виновник аварии следом врезался в Volkswagen и отечественный ВАЗ.

Из-за ДТП две женщины и мужчина получили травмы. Пострадавших доставили в больницу. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в Самаре водитель Land Rover на скорости въехал в фонарный столб. В результате столкновения погибли владелец иномарки и его пассажир.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Три человека получили травмы в массовом ДТП на трассе под Воронежем
пострадавшие массовое дтп воронежская область
Комментировать