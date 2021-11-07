Три человека получили травмы в массовом ДТП на трассе под Воронежем

Воронеж, 7 ноября. Четыре легковушки столкнулись на трассе «Дон» в Воронежской области. В результате аварии пострадали три пассажира, сообщили в МВД России по региону.

Инцидент произошел утром недалеко от Рамонского района. Водитель Lada Kalina не выдержал необходимую дистанцию и въехал в Subaru. В результате японский автомобиль отбросило в металлическое ограждение. Виновник аварии следом врезался в Volkswagen и отечественный ВАЗ.

Из-за ДТП две женщины и мужчина получили травмы. Пострадавших доставили в больницу. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в Самаре водитель Land Rover на скорости въехал в фонарный столб. В результате столкновения погибли владелец иномарки и его пассажир.