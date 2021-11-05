Воронежская область отказалась продлевать нерабочие дни после 8 ноября

Воронеж, 5 ноября. Ряд предприятий возобновят свою работу в Воронежской области с 8 ноября. Такое решение принял региональный оперштаб 4 ноября.

Вернутся к работе промышленные, сельскохозяйственные и строительные предприятия. Аналогичное решение распространяется на салоны красоты и парикмахерские.

Закрытыми останутся кинотеатры, театры, фитнес-центры, заведения общественного питания, ночные клубы и игровые комнаты для детей. В области сохранится запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных.

В торговых центрах продолжат работать продовольственные магазины, аптеки и магазины товаров для животных. Среди организаций по оказанию бытовых услуг смогут работать точки по изготовлению ключей, ремонту автомобилей и ритуальные службы. Ветеринарные клиники будут оказывать только экстренную помощь.

Школы и детские сады смогут вернуться к очному формату. Колледжи, техникумы и вузы продолжат обучение в дистанционном режиме.

Решение об отмене нерабочих дней после 7 ноября ранее приняли власти Белгородской области. До 22 ноября в регионе будет действовать система QR-кодов.