Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 02:39
02:22
Общество
Издание Interia рассказало о способах использования черствого хлеба
02:19
Общество
IT-эксперт Половников: для лучшего сигнала стоит размещать Wi-Fi-роутер в центре квартиры
02:00
Украина
Экс-депутат Рады Журавко рассказал о главных неудачах Зеленского на посту президента
01:58
Экономика
Юрист Соловьев описал план действий в случае кражи денег с банковской карты
01:49
Происшествия
Банды наркоторговцев устроили перестрелку на мексиканском курорте Канкун
01:48
Общество
Курьеры и грузчики стали самыми востребованными специалистами в России
01:43
Технологии
Павел Дуров объявил о тестировании рекламных сообщений в Telegram
01:16
Происшествия
Спасатели ликвидировали пожар в Колпинском районе Петербурга
01:10
Спорт
«Спартак» и «Лестер» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче Лиги Европы
01:03
Общество
Воронежская область отказалась продлевать нерабочие дни после 8 ноября
Все новости

Воронежская область отказалась продлевать нерабочие дни после 8 ноября

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 01:03
Общество
Воронежская область отказалась продлевать нерабочие дни после 8 ноября
wikipedia.org  /  Bychkov Denis / CC BY-SA 3.0

Воронеж, 5 ноября. Ряд предприятий возобновят свою работу в Воронежской области с 8 ноября. Такое решение принял региональный оперштаб 4 ноября.

Вернутся к работе промышленные, сельскохозяйственные и строительные предприятия. Аналогичное решение распространяется на салоны красоты и парикмахерские.

Закрытыми останутся кинотеатры, театры, фитнес-центры, заведения общественного питания, ночные клубы и игровые комнаты для детей. В области сохранится запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных.

В торговых центрах продолжат работать продовольственные магазины, аптеки и магазины товаров для животных. Среди организаций по оказанию бытовых услуг смогут работать точки по изготовлению ключей, ремонту автомобилей и ритуальные службы. Ветеринарные клиники будут оказывать только экстренную помощь.

Школы и детские сады смогут вернуться к очному формату. Колледжи, техникумы и вузы продолжат обучение в дистанционном режиме.

Решение об отмене нерабочих дней после 7 ноября ранее приняли власти Белгородской области. До 22 ноября в регионе будет действовать система QR-кодов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Воронежская область отказалась продлевать нерабочие дни после 8 ноября
воронежская область нерабочие дни коронавирус локдаун
Комментировать