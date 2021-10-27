Спасатели потушили масштабный пожар на 500 «квадратов» в Воронеже

Воронеж, 27 октября. Пожарным удалось ликвидировать пожар, который вспыхнул на территории промышленной зоны в Воронеже. Соответствующей информацией поделился Telegram-канал МЧС России.

Сотрудники МЧС получили информацию о возгорании в 21:35. Приехавшие подразделения установили, что горят деревянные поддоны на открытой площадке на площади 500 «квадратов». Была угроза распространения пожара на два бензовоза, однако пожарные смогли предотвратить переход огня. В ликвидации пожара принимало участие больше 70 членов личного состава и 18 единиц техники. Возгорание потушили в 23:55.

Сведения о пострадавших в ходе происшествия не поступали. Огонь бушевал на территории складских помещений. Рядом с очагом пожара находились жилые здания, однако вероятности распространения на них огня не было. Этой информацией поделились в оперативных службах региона.