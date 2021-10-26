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Пожар на 500 «квадратов» вспыхнул на промзоне в Воронеже
Происшествия
Пожар на 500 «квадратов» вспыхнул на промзоне в Воронеже
Невские Новости  /  Степан Яцко

Воронеж, 26 октября. Пожар вспыхнул на территории промзоны в Воронеже. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Соответствующей информацией с представителями СМИ поделился глава регионального пресс-центра ГУ МЧС Сергей Хренов.

Пожарные в данный момент борются с возгоранием. Информация о пострадавших в результате происшествия пока не поступала. По словам Хренова, пожар бушует в складских помещениях, на которых хранятся поддоны. Глава пресс-службы подчеркнул, что сейчас идет интенсивное горение.

Вероятность распространения пожара на жилые здания отсутствует, но рядом стоят склады и гаражи. Информацией об этом с ТАСС поделились представители оперативных службах региона.

Несколько человек недавно скончались во время пожара в одноэтажном доме. Трагедия произошла около станции Кутамыш под Пермью. Пожарным понадобилось примерно два часа для ликвидации огня.

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