Пожар на 500 «квадратов» вспыхнул на промзоне в Воронеже

Воронеж, 26 октября. Пожар вспыхнул на территории промзоны в Воронеже. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Соответствующей информацией с представителями СМИ поделился глава регионального пресс-центра ГУ МЧС Сергей Хренов.

Пожарные в данный момент борются с возгоранием. Информация о пострадавших в результате происшествия пока не поступала. По словам Хренова, пожар бушует в складских помещениях, на которых хранятся поддоны. Глава пресс-службы подчеркнул, что сейчас идет интенсивное горение.

Вероятность распространения пожара на жилые здания отсутствует, но рядом стоят склады и гаражи. Информацией об этом с ТАСС поделились представители оперативных службах региона.

Несколько человек недавно скончались во время пожара в одноэтажном доме. Трагедия произошла около станции Кутамыш под Пермью. Пожарным понадобилось примерно два часа для ликвидации огня.