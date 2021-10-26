Сотрудника воронежской полиции подозревают в хищении иномарки с парковки

Воронеж, 26 октября. Сотрудник подразделения ГУ МВД по Воронежской области подозревается в краже автомобиля с неохраняемой парковки многоквартирного дома. Об этом сообщил представитель главка.

Подозрения были выдвинуты после оперативно-розыскных мероприятий. Их провели сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по региону во взаимодействии с коллегами из ФСБ России. Об этом передает РИА Новости.

«Предварительно установлена его причастность к хищению автомобиля Ауди А4 с неохраняемой парковки у многоквартирного дома по улице Маршала Одинцова», — говорится в сообщении главка.

Дополнительно назначена служебная проверка. В случае, если факт хищения будет подтвержден, сотрудника уволят из правоохранительных органов по отрицательным основаниям. Кроме того, его ожидает наказание в соответствии с законом. В настоящее время полицейского отстранили от исполнения обязанностей, уточнил представитель главка.

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