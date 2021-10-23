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Воронежская полиция ищет живодеров, убивших два десятка собак в частном приюте

  /   Обновлено: 23 октября 2021 11:40
Происшествия
Воронежская полиция ищет живодеров, убивших два десятка собак в частном приюте
Личный архив  /  Арсений Островский

Воронеж, 23 октября. Неизвестные жестоко убили около 20 собак в воронежском приюте «Дора». Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в социальных сетях .

По его словам, некоторые из убитых питомцев были застрелены, других отравили, у нескольких из них перерезано горло. Массовое убийство животных является тяжким преступлением, за которое грозит до пяти лет заключения. Сейчас парламентарии подготовили запросы в МВД и прокуратуру с требованиями наказать виновных, добавил Бурматов.

Владелец питомника Юрий Шаманин, уверен, что преступление было совершено профессионалами, поскольку не каждый сможет проникнуть среди ночи в приют, где содержатся более тысячи собак, в том числе 32 алабая.

Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

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