Причиной взрыва в торговом центре «Атлас» под Воронежем стало СВУ

Воронеж, 20 октября. Самодельное взрывное устройство стало причиной взрыва в торговом центре «Атлас» в Воронежской области. Правоохранители расследуют инцидент.

Специалисты работают на месте происшествия. Они отметили, что устройство было безоболочным, так как на месте не обнаружено поражающих элементов.

Напомним, взрыв прогремел сегодня ночью. Эпицентр находился в офисе управляющей компании «Атлас Инженеринг». В момент происшествия там никого не было, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

Следователи рассматривает несколько версий случившегося. По одной из них взрыв устроил недовольный клиент, который хотел отомстить управляющей компании. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном из хулиганских побуждений.