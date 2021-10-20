Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 02:50
02:42
Общество
Диетолог Бурляева опровергла миф о вреде молока для людей старше 30 лет
02:23
Общество
Песков исключил обращение Путина к населению в связи с COVID-19 в ближайшее время
02:13
Шоу-бизнес
Бузова: боксеры хотели поквитаться с Губерниевым после оскорбления на «Матч ТВ»
02:04
Экономика
Читатели болгарских «Фактов» посмеялись над планом Киева вмешаться в сертификацию «СП-2»
02:00
Происшествия
Служба безопасности Конгресса США перекрыла дороги в Вашингтоне из-за угрозы взрыва
02:00
Общество
Маркетолог Бермуда назвал пять нестандартных способов для улучшения отношения к бренду
01:57
Происшествия
Медики заявили об отсутствии пострадавших после взрыва в ТЦ под Воронежем
01:41
Наука
New Scientist: вымершие японские волки являются ближайшими дикими родственниками собак
01:20
Происшествия
Появились первые кадры с места взрыва в ТЦ в Воронежской области
01:03
Происшествия
Жители Владикавказа сообщили о взрыве в здании на улице Братьев Темировых
Все новости

Медики заявили об отсутствии пострадавших после взрыва в ТЦ под Воронежем

  /   Обновлено: 20 октября 2021 01:57
Происшествия
Медики заявили об отсутствии пострадавших после взрыва в ТЦ под Воронежем
Федеральное агентство новостей

Павловск, 20 октября. Взрыв в торговом центре «Атлас» в городе Павловск Воронежской области произошел в 23:33 вторника. По словам медиков городской ЦРБ, пострадавших нет.

Правоохранители, спасатели и бригада скорой помощи выехали к месту взрыва. Сообщается, что внутри есть разрушения. Точная причина произошедшего еще уточняется. За помощью к врачам, предварительно, никто не обращался, передает ТАСС.

«Пострадавших нет. Наша бригада там еще стоит. Внутри мы не заходили, но, говорят, есть разрушения», — сказала дежурная скорой помощи больницы Павловска.

Первый кадры с места взрыва уже появились в интернете. На видеоролике видно, что у здания повреждена обшивка и окна одноэтажной постройки. Рядом с торговым центром находится карета скорой помощи. Около ТЦ собралась толпа местных жителей.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Медики заявили об отсутствии пострадавших после взрыва в ТЦ под Воронежем
взрыв црб торговый центр
Комментировать