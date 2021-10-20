Медики заявили об отсутствии пострадавших после взрыва в ТЦ под Воронежем

Павловск, 20 октября. Взрыв в торговом центре «Атлас» в городе Павловск Воронежской области произошел в 23:33 вторника. По словам медиков городской ЦРБ, пострадавших нет.

Правоохранители, спасатели и бригада скорой помощи выехали к месту взрыва. Сообщается, что внутри есть разрушения. Точная причина произошедшего еще уточняется. За помощью к врачам, предварительно, никто не обращался, передает ТАСС.

«Пострадавших нет. Наша бригада там еще стоит. Внутри мы не заходили, но, говорят, есть разрушения», — сказала дежурная скорой помощи больницы Павловска.

Первый кадры с места взрыва уже появились в интернете. На видеоролике видно, что у здания повреждена обшивка и окна одноэтажной постройки. Рядом с торговым центром находится карета скорой помощи. Около ТЦ собралась толпа местных жителей.