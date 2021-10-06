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Губернатор Воронежской области Гусев из-за болезни возложил обязанности главы региона на заместителя
Политика
Губернатор Воронежской области Гусев из-за болезни возложил обязанности главы региона на заместителя
vk.com  /  Александр Гусев

Воронеж, 6 октября. Заместитель губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов временно будет исполнять обязанности главы региона.

Соответствующее решение было принято в связи с болезнью руководителя субъекта Александра Гусева. Губернатор подписал указ о возложении обязанностей на заместителя.

«В связи с болезнью губернатором Воронежской области Александром Гусевым подписано распоряжение — о возложении исполнения обязанностей главы региона на заместителя губернатора Виталия Шабалатова», — пояснили в областном правительстве.

Ранее стало известно о вступлении в должность губернатора Ульяновской области Алексея Русских. По словам главы региона, он намерен работать над повышением качества жизни обитателей субъекта.

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гусев болезнь шабалатов
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