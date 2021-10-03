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Пропавший в лесу трехлетний мальчик из Воронежской области найден живым

  /   Обновлено: 03 октября 2021 09:46
Происшествия
Пропавший в лесу трехлетний мальчик из Воронежской области найден живым
Невские Новости  /  Юлия Гудимова

Воронеж, 3 октября. Полиция нашла трехлетнего ребенка, пропавшего в Воронежской области. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Трагедией могла закончится история с исчезновением трехлетнего мальчика. Инцидент произошел на улице Подгорной в лискинском селе Владимировка. Ребенок вышел на прогулку около шести часов вечера и исчез. Волонтеры и полиция прочесали всю территорию села и расположенный рядом лес.

Спасатели пытались найти мальчика как можно быстрее, ведь на тот момент в регионе было прохладно, и малыш мог получить переохлаждение. Поиски завершились успешно. Ребенок найден. Его состоянию ничто не угрожает. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Пропавшую в Воронеже школьницу нашли в Краснодарском крае. Она ушла из дома, взяв с собой документы и деньги.

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