Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 сентября 16:37
16:35
Армия
Читатели Le Figaro призвали французские власти наладить отношения с Россией
16:35
Общество
Фильм про Чебурашку снимают в Сочи
16:34
Спорт
Карпин связал вызов Дзюбы в сборную с улучшением его формы
16:34
Общество
Правильное положение рук во время работы за ПК поможет избежать туннельного синдрома
16:33
Общество
Кавказ и Урал оказались самыми популярными направлениями для пешего туризма у россиян
16:23
Политика
ЦИК: предварительные результаты выборов в Госдуму будут оглашены в 14:00 по Москве
16:21
Политика
Песков подтвердил подготовку визита Эрдогана в Кремль
16:20
Происшествия
Автоинспектора хотят наградить за обезвреживание пермского стрелка
16:15
Шоу-бизнес
Ольга Бузова скрыла располневшие бедра при помощи трусиков с вызывающей аппликацией
16:13
Политика
«Единая Россия» получила 79,01% голосов по итогам выборов в Татарстане
Все новости

Новую версию Аленки показали жителям Нововоронежа
Общество
Новую версию Аленки показали жителям Нововоронежа
wikipedia.org  /  Bychkov Denis / CC BY-SA 3.0

Нововоронеж, 20 сентября. Жители Нововоронежа смогли посмотреть на первые фотографии скульптуры, посвященной основательнице села Новая Аленовка.

Статую Аленке установят вместо предыдущей версии, которая вызвала возмущение горожан. Предшественница выделялась необычной эстетикой и не была принята местными. Памятник демонтировали и увезли на склад.

Новое произведение значительно отличается от предложенного ранее варианта. Скульптор изобразил красивую девушку в русском наряде и с головным убором. Взгляд Аленки направлен на небо, а руки сложены на груди. Первые кадры памятника были опубликованы в группе «Подслушано Нововоронеж» в соцсети «ВКонтакте».

Стоит отметить, что большинство местных жителей остались довольны второй Аленкой. Они отметили, что скульптура получилась сказочной и женственной. При этом нашлись и те, кому старый монумент понравился больше.

Ранее были перечислены памятники, которые россияне хотели бы уничтожить. Монументы вызвали много негодования у пользователей социальных сетей из-за своего художественного стиля.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Новую версию Аленки показали жителям Нововоронежа
памятник скульптура аленка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru