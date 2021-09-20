Новую версию Аленки показали жителям Нововоронежа

Нововоронеж, 20 сентября. Жители Нововоронежа смогли посмотреть на первые фотографии скульптуры, посвященной основательнице села Новая Аленовка.

Статую Аленке установят вместо предыдущей версии, которая вызвала возмущение горожан. Предшественница выделялась необычной эстетикой и не была принята местными. Памятник демонтировали и увезли на склад.

Новое произведение значительно отличается от предложенного ранее варианта. Скульптор изобразил красивую девушку в русском наряде и с головным убором. Взгляд Аленки направлен на небо, а руки сложены на груди. Первые кадры памятника были опубликованы в группе «Подслушано Нововоронеж» в соцсети «ВКонтакте».

Стоит отметить, что большинство местных жителей остались довольны второй Аленкой. Они отметили, что скульптура получилась сказочной и женственной. При этом нашлись и те, кому старый монумент понравился больше.

Ранее были перечислены памятники, которые россияне хотели бы уничтожить. Монументы вызвали много негодования у пользователей социальных сетей из-за своего художественного стиля.