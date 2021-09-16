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Расстрелянная вместе с сыном и внуком в Волчанском женщина готовилась к поминкам супруга в момент убийства

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 10:55
Происшествия
Расстрелянная вместе с сыном и внуком в Волчанском женщина готовилась к поминкам супруга в момент убийства
Невские Новости  /  Александра Лашко

Лиски, 16 сентября. Супруг многодетной матери, которая, возможно, стала жертвой напавшего на полицейский участок в Лисках мужчины, скончался год назад. В роковое утро семья готовилась к поминкам.

Мужчина, который в четверг утром, 16 сентября, напал на полицейский участок в городе Лиски Воронежской области, до инцидента мог убить женщину, ее сына и внука в поселке Волчанское. Их тела нашли в доме по улице 70 лет Октября. Один труп был обнаружен на пороге дома, остальные внутри. Правоохранители не исключают, что убийцей является именно стрелок из Лисок.

Ранее сообщалось, что напавший на отдел полиции взорвал дверь и несколько раз выстрелил из автоматического оружия. По данным источника Федерального агентства новостей, в людей стрелок не целился. В настоящий момент устанавливается местонахождение мужчины и мотивы его действий.

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убийство стрелок лиски
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