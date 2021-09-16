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Вооруженный стрелок взорвал дверь в отделение полиции под Воронежем
Происшествия
Вооруженный стрелок взорвал дверь в отделение полиции под Воронежем
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Воронеж, 16 сентября. Напавший на отдел полиции в Воронежской области мужчина взорвал дверь и произвел выстрелы из автоматического оружия.

Источник ФАН сообщает, что предположительно, стрельба велась по зданию. Согласно предварительным данным, стрелок в людей не целился.

Ранее сообщалось, что мужчина в военной экипировке напал на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области. Он скрылся с места инцидента на автомобиле. Полицейские принимают меры по его задержанию, информирует региональный главк МВД.

Взрыв не привел к пожару. Пострадавших нет, с травмами к медикам никто не обращался.

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стрельба воронежская область отдел полиции
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