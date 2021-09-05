Осужденный за кражу мужчина сбежал из колонии-поселения в Воронежской области

Воронеж, 5 сентября. Правоохранители Воронежской области разыскивают осужденного за кражу преступника, который сбежал 3 сентября из колонии-поселения №10.

Согласно данным сообщения пресс-службы регионального УФСИН, преступник может скрываться на территории Новоусманского района Воронежской области.

В день побега мужчина носил темно-синий спортивный костюм и черные кроссовки. На вид ему около 25-30 лет, рост — 182 сантиметра, худощавое телосложение, глаза зеленые. Волосы темно-русые, стрижены «под ежик».

В случае обнаружения его местонахождения, просьба обращаться по телефону 8-(473)-251-18-00 или позвонить в службу «112».

Двое заключенных, сбежавших из колонии-поселения № 8 в Калининском районе Новосибирска, совершили серию краж.