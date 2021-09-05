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Посетители воронежского ТЦ не дали упасть ребенку с эскалатора

  /   Обновлено: 05 сентября 2021 09:55
Общество
Посетители воронежского ТЦ не дали упасть ребенку с эскалатора
pixabay.com

Воронеж, 5 сентября. В одном из торговых центров города едва не пострадал ребенок. Мальчик зацепился за перила эскалатора и «поехал» вверх, не имея возможности остановиться самостоятельно.

По словам очевидцев, в момент происшествия мальчик находился без присмотра родителей. На помощь ребенку пришли другие посетители торгового центра, которые услышали крики пострадавшего.

«... слышу, кричит ребенок и вижу как он, еле держась за поручень эскалатора с наружной стороны, движется вверх. Одна из женщин, увидев это, сразу ринулась к нему на помощь», — рассказал один из свидетелей.

Горожане отметили, что их удивила реакция прибежавшей горе-матери. Женщина принялась бить напуганного ребенка по «мягкому месту».

Пятерых человек спасли из горящего многоэтажного дома в Новосибирске, сообщал телеканал «360».

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