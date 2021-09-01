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Церковь загорелась после удара молнии в Воронежской области

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 15:21
Происшествия
Церковь загорелась после удара молнии в Воронежской области
ru.wikipedia.org  /  Виктор Андреев / CC BY 3.0

Воронеж, 1 сентября. Часть крыши церкви сгорела в Воронежской области. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел в селе Нижний Мамон Воронежской области. Молния попала в здание церкви, в результате чего начался пожар.

Сотрудники МЧС оперативно выехали на место происшествия и успели потушить возгорание. Пламя затронуло только кровлю храма. О пострадавших не сообщается. Специалистам предстоит установить причину возгорания. По предварительной версии, молния могла попасть в электропроводку.

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