Церковь загорелась после удара молнии в Воронежской области

Воронеж, 1 сентября. Часть крыши церкви сгорела в Воронежской области. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел в селе Нижний Мамон Воронежской области. Молния попала в здание церкви, в результате чего начался пожар.

Сотрудники МЧС оперативно выехали на место происшествия и успели потушить возгорание. Пламя затронуло только кровлю храма. О пострадавших не сообщается. Специалистам предстоит установить причину возгорания. По предварительной версии, молния могла попасть в электропроводку.