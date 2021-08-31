Мальчик лишился фаланги пальца в детском саду под Воронежем

Воронеж, 31 августа. Во время игры с велосипедом трехлетний ребенок засунул руку в колесо велосипеда, что привело к травме и последующей ампутации части пальца.

Инцидент произошел в детском саду Воронежской области в селе Александровка-Донская. Трехлетний мальчик во время дневной прогулки вставил палец во вращающееся заднее колесо велосипеда, на котором ехал другой воспитанник садика. На место происшествия приехали врачи скорой помощи и ребенка оперативно доставили в больницу, где врачам пришлось ампутировать ему часть пальца с ногтем.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет». Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — лишение свободы на шесть лет.