Водитель спровоцировал смертельное ДТП в Павловском районе под Воронежем

Воронеж, 29 августа. Мужчина погиб при столкновении иномарок на трассе в Воронежской области. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Смертельная авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Павловском районе. Мужчина за рулем Nissan X-Trail направлялся в сторону Москвы. Не убедившись в безопасности маневра, он выехал на встречную полосу и не успел вернуться на свою. Произошло столкновение с иномаркой Audi, которая ехала навстречу. За рулем второго автомобиля находился 42-летний житель Богучарского района.

В результате ДТП погиб водитель Nissan, двое пассажиров иномарки пострадали. Также в больницу с травмами попал водитель второго автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

Тем временем на МКАД столкнулись пять легковушек и автобус, сообщал телеканал «360». По предварительным данным, пострадал один человек.