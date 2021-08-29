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Водитель спровоцировал смертельное ДТП в Павловском районе под Воронежем
Происшествия
Водитель спровоцировал смертельное ДТП в Павловском районе под Воронежем
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Воронеж, 29 августа. Мужчина погиб при столкновении иномарок на трассе в Воронежской области. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Смертельная авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Павловском районе. Мужчина за рулем Nissan X-Trail направлялся в сторону Москвы. Не убедившись в безопасности маневра, он выехал на встречную полосу и не успел вернуться на свою. Произошло столкновение с иномаркой Audi, которая ехала навстречу. За рулем второго автомобиля находился 42-летний житель Богучарского района.

В результате ДТП погиб водитель Nissan, двое пассажиров иномарки пострадали. Также в больницу с травмами попал водитель второго автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

Тем временем на МКАД столкнулись пять легковушек и автобус, сообщал телеканал «360». По предварительным данным, пострадал один человек.

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