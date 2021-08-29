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Шесть человек травмировались при ДТП с автобусом на трассе под Воронежем
Происшествия
Шесть человек травмировались при ДТП с автобусом на трассе под Воронежем
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Воронеж, 29 августа. Столкновение трех автомобилей и автобуса произошло на трассе в Воронежской области. В результате ДТП пострадали шесть человек, включая троих детей.

Авария произошла на 621-м километре трассы М-4 «Дон» в Бобровском районе. По информации пресс-службы УМВД по Воронежской области, 52-летний водитель Toyota Prius наехал на автомобиль Skoda Karoq, а тот врезался в Kia Ceed. Последняя машина столкнулась со стоящим впереди автобусом Man, пишет RT.

Среди пострадавших оказались водитель Skoda, мальчики 14 и восьми лет, пассажиры Kia 46, 18 и восьми лет. В автобусе ехали 48 человек. Среди них на травмы никто не жаловался. Правоохранители проводят проверку по факту аварии. Обстоятельства ДТП выясняются.

Авария с участием автобуса и КамАЗа произошла в Краснодарском крае на днях. Прокуратура региона организовала проверку. На плохое самочувствие после ДТП пожаловались пять человек. Всех их госпитализировали.

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