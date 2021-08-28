Неизвестный ранил мужчину из огнестрельного оружия в Воронеже

Воронеж, 28 августа. Злоумышленник выстрелил в мужчину рядом с гипермаркетом «Линия» и скрылся с места преступления. Инцидент произошел в Железнодорожном районе Воронежа.

Пострадавший доставлен в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Информация о состоянии мужчины уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются личность стрелка, а также обстоятельства и причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.