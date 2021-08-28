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Врачи выписали из больницы четверых пострадавших от взрыва в воронежской маршрутке

  /   Обновлено: 28 августа 2021 10:42
Происшествия
Врачи выписали из больницы четверых пострадавших от взрыва в воронежской маршрутке
Невские Новости  /  Анастасия Борисенко

Воронеж, 28 августа. Четверо пострадавших от взрыва в маршрутке выписали из отделения сурдологии первой областной больницы. Сейчас на лечении остаются восемь человек.

Один из пациентов продолжает находиться в реанимации. Состояние пяти человек оценивается как средней тяжести. По данным источника ФАН, двое пострадавших чувствуют себя удовлетворительно.

Взрыв в пассажирском автобусе произошел вечером 12 августа недалеко от ТЦ «Галерея Чижова» в Воронеже, сообщает URA.RU. В салоне транспорта ехали 35 человек. Две женщины погибли на месте происшествия. Расследование дела находится на личном контроле у председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

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