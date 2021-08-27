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Пассажирский автобус загорелся в Воронеже

  /   Обновлено: 27 августа 2021 16:26
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся в Воронеже
23.mchs.gov.ru

Воронеж, 27 августа. Сотрудники экстренных служб Воронежа сообщили о возгорании пассажирского автобуса. В результате инцидента никто не пострадал.

Транспортное средство, следовавшее по маршруту №90, загорелось во время движения по улице Богдана Хмельницкого. Пожар возник в моторном отсеке автобуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Наталью Куликову.

В настоящий момент открытый огонь в салоне транспортного средства ликвидировали. Площадь, охваченная пламенем, составила 20 квадратных метров. Водитель оперативно вывел пассажиров из автобуса, в связи с чем к прибытию пожарных расчетов в салоне уже никого не было.

Ранее похожий случай произошел в Мурманске, где также загорелся пассажирский автобус. В результате инцидента возле остановки «Фадеев ручей» никто не пострадал.

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