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Жительница Воронежа занялась наркоторговлей для оплаты адвоката возлюбленному
Происшествия
Жительница Воронежа занялась наркоторговлей для оплаты адвоката возлюбленному
78.мвд.рф  /  Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу

Воронеж, 25 августа. Суд арестовал двух девушек, которые обвиняются в торговле синтетическими наркотиками. Одна из них пошла на преступление, чтобы помочь своему сожителю.

Полицейские ранее задержали молодого воронежца, которого обвинили в сбыте запрещенных веществ. Его 19-летняя возлюбленная решила нарушить закон, чтобы заработать деньги и оплатить услуги адвоката для сожителя.

Фигурантка вышла на связь с кураторами преступного бизнеса, на которых работал ее кавалер. Вместе с 21-летней подельницей она стала делать «тайники-закладки», а затем предоставляла координаты для поиска «товара».

Стражи порядка задержали подозреваемых, когда те забирали расфасованную крупную партию «синтетики» для последующей продажи.

В Перми ранее был задержан 17-летний юноша. Он также решил незаконно зарабатывать, продавая наркотики.

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наркотики сбыт закладка
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