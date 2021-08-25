Воронежские спасатели ликвидировали пожар на стройке

Воронеж, 25 августа. Сотрудники МЧС смогли потушить пожар на строительном объекте, который распространился на площади в 150 кв. метров.

По предварительным данным, пламя охватило четыре этажа в многоквартирном доме, расположенном на улице Переверткина. Прибывшие на место происшествия спасатели смогли быстро устранить пожар.

Сведений о погибших или пострадавших не поступало. Сотрудники правоохранительных органов уже приступили к выяснению обстоятельств возникновения возгорания в здании. Позднее они примут решение о возбуждении уголовного дела.

Свидетели события ранее рассказали, что пострадавший жилой комплекс относится к элитной недвижимости. Стоимость одной квартиры начинается от 10 млн рублей.