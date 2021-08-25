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Врачи выписали из больницы семь пострадавших от взрыва в воронежской маршрутке

  /   Обновлено: 25 августа 2021 12:02
Происшествия
Врачи выписали из больницы семь пострадавших от взрыва в воронежской маршрутке
Федеральное агентство новостей  /  Яцко Степан

Воронеж, 25 августа. Из отделения сурдологии первой областной больницы врачи выписали сразу семь пострадавших от взрыва в маршрутке. Сейчас там продолжают проходить лечение 13 человек.

Один из получивших травмы по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии, еще 10 пациентов — в состоянии средней тяжести. По словам врачей, два человека пребывают в удовлетворительном состоянии, сообщил источник ФАН.

Пассажирский автобус взорвался вечером 12 августа неподалеку от ТЦ «Галерея Чижова» в Воронеже. На момент ЧП в его салоне находились 35 человек. Два человека погибли. Расследование дела взял под личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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